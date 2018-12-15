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Трамп отказался от Арктики ради борьбы с мигрантами — обозреватель The Hill

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Трамп отказался от Арктики ради борьбы с мигрантами — обозреватель The Hill

Москва, 15 декабря. США могут забыть о борьбе за Арктику, считает обозреватель американского издания The Hill Рафаэль Бернал. По его словам, планы Вашингтона по освоению региона перечеркнул президент США Дональд Трамп своим решением построить стену на границе с Мексикой.

Как напоминает The Hill, на сооружение стены Трамп потребовал выделить пять миллиардов долларов. Бернал подчеркнул, что бюджетные средства США уходят на другие цели, и денег для расширения американского присутствия в Арктике не остается.

При этом, пишет обозреватель, сегодня ледяной покров в Арктике уменьшается, что дает возможность разрабатывать новые месторождения и открывать новые торговые пути. Однако у США на данный момент нет даже ледоколов. Штаты располагают только двумя такими кораблями, причем срок полезного использования одного из них — Polar Star — истек 12 в 2006 году, напоминает издание. В то же время в распоряжении РФ порядка сорока ледоколов.

Трамп отказался от Арктики ради борьбы с мигрантами — обозреватель The Hill

Американские эксперты не раз отмечали, что, если США не смогут конкурировать в Арктике сейчас, контроль над регионом перейдет соперникам Вашингтона. Несмотря на это, Дональд Трамп не обращает внимание на подобные предостережения и поддерживает законопроект, который предполагает выделение пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой, заключает обозреватель The Hill.

Ранее в США признали, что США уступают России контроль над Арктикой. К таким выводам пришло агентство NBC News, оценив состояние американского флота ледоколов. Аналитики отметили, что Белый дом предлагал выделить средства на строительство нового ледокола, однако парламент страны от таких планов отказался.

Автор: Василий Котов
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