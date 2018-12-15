Трамп отказался от Арктики ради борьбы с мигрантами — обозреватель The Hill

Москва, 15 декабря. США могут забыть о борьбе за Арктику, считает обозреватель американского издания The Hill Рафаэль Бернал. По его словам, планы Вашингтона по освоению региона перечеркнул президент США Дональд Трамп своим решением построить стену на границе с Мексикой.

Как напоминает The Hill, на сооружение стены Трамп потребовал выделить пять миллиардов долларов. Бернал подчеркнул, что бюджетные средства США уходят на другие цели, и денег для расширения американского присутствия в Арктике не остается.

При этом, пишет обозреватель, сегодня ледяной покров в Арктике уменьшается, что дает возможность разрабатывать новые месторождения и открывать новые торговые пути. Однако у США на данный момент нет даже ледоколов. Штаты располагают только двумя такими кораблями, причем срок полезного использования одного из них — Polar Star — истек 12 в 2006 году, напоминает издание. В то же время в распоряжении РФ порядка сорока ледоколов.

Американские эксперты не раз отмечали, что, если США не смогут конкурировать в Арктике сейчас, контроль над регионом перейдет соперникам Вашингтона. Несмотря на это, Дональд Трамп не обращает внимание на подобные предостережения и поддерживает законопроект, который предполагает выделение пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой, заключает обозреватель The Hill.

Ранее в США признали, что США уступают России контроль над Арктикой. К таким выводам пришло агентство NBC News, оценив состояние американского флота ледоколов. Аналитики отметили, что Белый дом предлагал выделить средства на строительство нового ледокола, однако парламент страны от таких планов отказался.