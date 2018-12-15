США хотят лишить Россию сильных армии и флота — американский экс-посол

Москва, 15 декабря. Директор Евразийского центра Атлантического совета, экс-посол США на Украине Джон Хербст заявил, что цель введения экономических санкций против России — лишение РФ сильной армии и флота, что отвечает интересам Вашингтона.

«Мы хотим, чтобы их (российская. – Прим. ФАН) экономика была слабее, потому, что сильная экономика поддерживает сильную военную мощь, — заявил он в эфире украинского телеканала «Прямой». — И мы не хотим, чтобы сильная агрессивная держава имела сильную армию или сильный морской флот».

Как отметил Хербст, антироссийские санкции в интересах Соединенных Штатов.

В августе этого года конгресс США внес законопроект, который включал в себя целый набор мер против РФ, в том числе с санкциями против государственных банков и нового госдолга России. Среди этих банков значились Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, ВТБ, Сбербанк, Внешэкономбанк.

Позже стало известно, что американский конгресс, вероятно, не успеет рассмотреть этот законопроект до конца 2018 года. СМИ со ссылкой на американских сенаторов сообщали, что конгресс, скорее всего, отложит голосование по этой инициативе на следующий год.