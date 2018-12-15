Век живи, век учи! Президентский физико-математический лицей №239 отметил свое 100-летие. ФАН-ТВ

В Петербурге Президентский физико-математический лицей №239 отметил 100-летие со дня основания. Поздравить учеников и их преподавателей приехали первые лица города во главе с действующим губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Президентский физико-математический лицей №239 является одним из самых передовых образовательных учреждений России и мира в области преподавания предметов естественно-научного профиля. Три последних года он занимает первую строчку рейтинга «Топ-500 лучших школ России». Кроме того, лицей занимает первое место в России по числу победителей и призеров всероссийских олимпиад школьников за последние 10 лет.

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подарил одному из учеников книгу о Петербурге — у школьника сегодня день рождения, а также презентовал школе сертификат на создание центра выявления и поддержки одаренных детей «Айти клуб» на сумму около 100 млн рублей. Центр будет располагаться в особняке Полежаева. Директору школы он вручил почетную грамоту губернатора за большой вклад в развитие системы общего образования Петербурга и поблагодарил всех собравшихся учителей.

«Я хотел бы поблагодарить прежде всего всех учителей, которые присутствуют в этом зале. Хочу сказать вам огромное спасибо, потому что тот, кто давно преподает, и кто раньше преподавал, написали славную историю этой школы, нашего города», — сказал Александр Беглов, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга.

Помощник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко признался, что ему не довелось учиться в этой школе, в отличие от его брата, которому повезло больше. Андрей Александрович часто наведывался в лицей, чтобы узнать, как идут дела у его брата. Помощник президента Российской Федерации вспоминает, что уже в те годы уровень подготовки школьников 239-й гимназии был настолько высок, что на нее все равнялись.

«Я могу сказать, что на выпускников 239-й школы все равнялись не только потому, что они хорошо сдали математику, но и потому что в них был дух. Школа была и остается выдающейся благодаря своим ученикам, выпускникам. Благодаря тому, что практически каждый преподаватель — это личность, и благодаря тому, что она всегда была открыта», — отметил Андрей Фурсенко, помощник президента РФ.

А председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров поблагодарил учителей за то, что они продолжают и чтут многолетние традиции. Кроме того, Вячеслав Серафимович наградил учителей лицея дипломами и благодарственными письмами от Законодательного собрания Петербурга за многолетний труд.

«Математика — это не просто наука, это язык науки, это голова науки, это сердце любой науки. И то, что эта школа находится на острие науки, — это величайшее достижение и гордость нашей с вами России, а тем более нашего города Ленинграда, Санкт-Петербурга», — рассказал Вячеслав Макаров, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

В настоящее время в школе обучается 825 лицеистов. В 2018 году учащиеся лицея завоевали 59 дипломов заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по восьми предметам. А среди выпускников школы лауреаты премий, профессора и артисты. К примеру, Борис Гребенщиков и Алиса Фрейндлих.