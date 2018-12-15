Бутину могут допросить по другому уголовному делу — СМИ

Вашингтон, 15 декабря. Американская прокуратура попросила Федеральный окружной суд Вашингтона предоставить возможность гражданке России Марии Бутиной дать показания по другому уголовному делу. Об этом со ссылкой на закрытые судебные документы сообщило издание Daily Beast.

В США Бутину обвиняют в работе иностранным агентом. Ранее россиянка отказалась от проведения судебного процесса и пошла на сделку со следствием. Ее обвиняли непосредственно в работе иностранным агентом, а также в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при американском министерстве юстиции. Как считает обвинение, Бутина знакомилась с американскими гражданами, чтобы наладить в США связи с целью продвижения российско-американских отношений. Сделка с судом означает, что ей грозит максимум 5 лет тюрьмы, хотя изначально ей грозило до 15 лет заключения.

Daily Beast пишет, что в суд было подано ходатайство на получение разрешения тайно вывезти россиянку из мест лишения свободы для дачи показаний по «ожидающему решения уголовному делу».

По какому делу намерены допросить россиянку, не уточняется. Издание также сообщает, что ходатайство подали секретно, поскольку огласка может оказаться опасной «как для подсудимой, так и для общественности», сообщает издание News.ru.