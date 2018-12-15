«Прогресс» второй раз в истории долетит до МКС за 3 часа в 2019 году

Москва, 15 декабря. В марте будущего года грузовой космический корабль «Прогресс» планируют отправить на Международную космическую станцию по «сверхбыстрой» схеме.

Ожидается, что «Прогресс» доберется до МКС уже через три часа после старта, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. «Грузовик» должен отправиться в «сверхбыстрый» полет в конце марта 2019 года.

«Старт намечается на 28 марта. Предстоит сделать два витка вокруг Земли и, соответственно, через три часа пристыковаться к МКС. Это при условии выполнения заранее необходимых коррекций орбиты станции», — сообщил источник агентства.

Отметим, что впервые программа полета грузового корабля к МКС была выполнена за три часа в июле нынешнего года.

В настоящее время пилотируемые корабли «Союз» или грузовые «Прогресс» летают к Международной космической станции по двум схемам: шестичасовой, которая подразумевает четыре витка по орбите Земли, или по 48-часовой, когда корабль делает 34 витка вокруг нашей планеты.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, предыдущий запуск грузовика «Прогресс» состоялся около месяца назад — 18 ноября грузовой корабль пристыковался к МКС после двухсуточного полета вокруг Земли.