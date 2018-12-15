В ЕС раскритиковали Австрию за поддержку «Северного потока – 2» — СМИ

Москва, 15 декабря. Несмотря на то, что многие упрекают Австрию в лоббировании строительства газопровода «Северный поток – 2», эксперты сомневаются в дальнейшем ужесточении правил реализации проекта, поскольку здесь сталкиваются интересы многих государств.

О роли Австрии, председательствующей в Евросовете до конца текущего года, в строительстве газопровода «Северный поток – 2» рассуждает издание Der Standart. Как пишут журналисты, австрийские министры докладывают об успехах по многим направлениям, но обходят стороной этот инфраструктурный проект, тогда как многие европейские партнеры продолжают ожидать изменения правил строительства газопровода. В первую очередь, они должны были коснуться допуска к эксплуатации газопровода большего числа компаний, что снизит или сведет к нулю рентабельность проекта.

Этому напору со стороны Брюсселя, сообщает RT, противостоит Россия, а также союзники Москвы, не желающие рисковать своими инвестициями. В их числе — Австрия, представляющая интересы своего энергетического концерна OMV, финансирующего с партнерами около половины стоимости всего проекта.

В ЕС раскритиковали Австрию за поддержку «Северного потока – 2». В то время, как в Балтийском море продолжается строительство газопровода, в Евросоюзе не утихают дискуссии о пересмотре его эксплуатационных норм, и Австрия неизменно демонстрирует скептическое отношение к этому вопросу, настаивая на проведении дополнительных совещаний и обсуждений.

Такая позиция Вены выводит из себя ярых противников проекта. Так, Польша, за спиной которой стоят США, пытающиеся продвинуть на европейский рынок свой газ, резко высказалась в отношении Австрии, заявив, что нет необходимости в дополнительных обсуждениях. Вена осадила Варшаву, потребовав уважительно относиться к предложенной председателем Евросовета структуре дискуссии.

Защиту Австрией собственных интересов вопреки «общеевропейским ценностям» признают и австрийские политики. Так, депутат Европарламента Томас Вайтц назвал «возмутительной» роль, которую играет его страна. По словам парламентария, Вена затягивает принятие норм, призванных «снизить зависимость ЕС от России».

Авторы статьи приходят к выводу, что дальнейшее ужесточение правил для «Северного потока – 2» все же маловероятно, поскольку слишком велики разногласия между странами–членами ЕС. Между тем, за развитием ситуации пристально наблюдают из-за океана. На днях Соединенные Штаты потребовали остановить строительство «Северного потока – 2», угрожая санкциями европейским компаниям, участвующим в реализации проекта. Традиционно, США якобы защищают демократию и независимость стран Европы от России, однако, для всех очевидно, что Вашингтон лишь хочет продавать Евросоюзу свой более дорогой, по сравнению с российским, газ.