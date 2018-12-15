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Появилось видео возвращения Ту-160 из Венесуэлы в Россию

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Появилось видео возвращения Ту-160 из Венесуэлы в Россию

Москва, 15 декабря. Видео возвращения стратегических ракетоносцев Ту-160 в Россию после визита в Венесуэлу опубликовал телеканал «Звезда».

На кадрах можно увидеть, что ракетоносцы вернулись на аэродром базирования ночью. экипажи самолетов торжественно встретило командование, также их угостили хлебом с солью.

В субботу департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ сообщил о возвращении российских самолетов на аэродром базирования после выполнения международного визита в Венесуэлу. Как отметили в ведомстве, Ту-160 летели в воздушном пространстве над акваториями Атлантического океана, Карибского, Норвежского и Баренцева морей, преодолев 12 тысяч км.

Автор: Тимур Румянцев
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