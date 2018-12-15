Олимпийский чемпион призвал биатлониста Логинова уйти из спорта
Хохфильцен, 15 декабря. Олимпийский чемпион по биатлону швед Себастьян Самуэльссон заявил, что российский биатлонист Александр Логинов «должен был уйти из спорта» после дисквалификации за «употребление допинга» в 2016 году.
Соответствующее заявление шведский спортсмен, и ранее резко высказывавшийся в отношении коллег из России, сделал в австрийском Хохфильцене, где в эти дни проходит этап Кубка мира по биатлону.
«Логинов уже был дисквалифицирован ранее, и я считаю, что если ты употреблял эритропоэтин, то тебе нечего делать в спорте», — сообщил журналистам Самуэльссон.
Вместе с тем, швед заявил, что пожмет руку Логинову, если они окажутся вместе на пьедестале, но надеется на «правильное решение» Международного союза биатлонистов и «соответствующих служб».
Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, прокуратура Австрии начала доследственную проверку в отношении российских биатлонистов и их менеджеров в связи с обвинениями в допинговых нарушениях. Речь идет о проведении чемпионата мира по биатлону в 2017 году, во время которого россияне якобы приняли запрещенные стимулирующие вещества. При этом австрийская прокуратура опровергла появившиеся в СМИ слухи об обысках и допросах российских спортсменов.
В числе подозреваемых — Александр Логинов, Антон Шипулин, Алексей Волков, Евгений Гараничев и Ирина Старых.