Президент Сербии объяснил, кому выгодно создание армии в Косово

Белград, 15 декабря. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что формирование армии самопровозглашенного Косово проходит с попустительства США, Великобритании и Германии.

«Албанцы и их спонсоры никогда не хотели компромисса, ясно, что за всем, что они делали, стоят США, Великобритания, а по вопросу армии Косово — и Германия. Мы этим фактом разочарованы, но это для нас не новость», — заявил Вучич.

Напомним, парламент самопровозглашенного Косово утвердил пакет документов, предусматривающих перевод местных сил безопасности в полноценные вооруженные силы.

Министерство иностранных дел РФ осудило Приштину, отметив, что подобные действия могут привести к эскалации напряженности на Балканах. Позицию России поддержали во многих странах мира, в том числе — в Китае и ряде государств ЕС.

Как сообщает «Газета.ру», генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен сообщением о принятии властями непризнанного государства Косово ряда законопроектов, направленных на укрепление роли и потенциала своих сил безопасности.