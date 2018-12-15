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Юнкер потрепал за волосы чиновницу ЕС: появилось видео

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Юнкер потрепал за волосы чиновницу ЕС: появилось видео

Брюссель, 15 декабря. Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер во время второго дня саммита лидеров ЕС вновь отметился странным поведением. На видеохостинге YouTube появилось видео, на котором он взъерошил волосы одной из своих сотрудниц.

На кадрах можно увидеть, что окружающие с удивлением отреагировали на действия Юнкера. Сам же он сделал вид, что ему холодно, после чего поздоровался с другой сотрудницей, погладив ее по руке.

Ранее Юнкер совершил очередной необъяснимый поступок. Он шутливо прикрыл рукой объектив снимающей его видеокамеры, после чего положил на трибуну документы и отшвырнул часть бумаг на пол.  

 

Автор: Тимур Румянцев
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