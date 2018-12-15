Солсбери, 15 декабря. Двое полицейских из британского Солсбери рассказали, как якобы обнаружили Скрипалей и оказали им помощь.

Констебль Алекс Коллинс и сержант британской полиции Трейси Холлоуэй утверждают, что прибыли к месту, где были обнаружены якобы отравленные Скрипали, менее, чем за две минуты.

Полицейские обнаружили экс-офицера ГРУ и его дочь рядом с торговым центром. По их словам, Сергей Скрипаль сидел на скамейке и дышал, но «ни на что не реагировал», а женщина «лежала рядом» — ей оказывал первую помощь случайный прохожий, который оказался врачом.

«Мы пытались оказать медицинскую помощь и выяснить, что произошло. Первой нашей мыслью было то, что пострадавшие находятся в наркотическом опьянении», — рассказали полицейские в интервью изданию The Guardian.

Стражей правопорядка, которые быстро обыскали пострадавших, насторожило то, что у них обнаружились телефоны с «надписями на русском», после чего констебль вызвал подкрепление.

Удивительно, но факт — симптомы отравления не проявились впоследствии ни у Коллинса, ни у Холлоуэй, хотя констебль, по его признанию, еще два дня после этого не принимал душ. Вместе с тем, как сообщают британские СМИ, отравление получили детективы и полицейские, обследовавшие в тот день дом Скрипалей.

Как сообщила сержант Холлоуэй о «применении нервно-паралитического средства» она узнала лишь позже из сообщений в средствах массовой информации.

Как сообщает «Газета.ру», бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия был отравлены в британском Солсбери 4 марта текущего года. Власти Британии обвинили в причастности к отравлению Москву, указав на то, что Скрипалей, по мнению британских спецслужб, отравили веществом «Новичок», которое, якобы, производится в РФ.

В Москве обвинения назвали голословными и бездоказательными. Российское внешнеполитическое ведомство направило более 60 нот с требованием предоставить доступ к материалам расследования, но они остались без ответа. После инцидента в Солсбери Лондон выслал 23 российских дипломата.