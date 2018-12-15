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Юнкер швырнул на пол документы на саммите ЕС

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Юнкер швырнул на пол документы на саммите ЕС

Брюссель, 15 декабря. В ходе саммита Евросоюза в Брюсселе глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер совершил очередной необъяснимый поступок.

Перед началом пресс-конференции, посвященной итогам саммита ЕС, Юнкер, входя в зал, шутливо прикрыл рукой объектив снимающей его видеокамеры. После этого руководитель Еврокомисии прошел на свое место, положил на трибуну документы и отшвырнул часть бумаг на пол.  

Руководитель Евросовета Дональд Туск обратил внимание коллеги на упавшие бумаги, однако, тот никак не отреагировал и не прокомментировал своих действий.

Отметим, Жан-Клод Юнкер далеко не в первый раз совершает странные и необъяснимые поступки на публике.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что Юнкер в ходе визита в Белый дом неожиданно поцеловал в щеку президента США Дональда Трампа. Как рассказал позднее глава ЕК, этот поступок стал «сюрпризом» для него самого.

«Газета.ру» также пишет, что Юнкер приветствует легкими пощечинами некоторых европейских политиков, а премьер-министра Венгрии он однажды назвал «диктатором».

Автор: Виталий Рыжков
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