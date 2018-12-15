Сирия итоги недели 9 – 15 ноября: Сирия итоги недели 9 – 15 ноября: Минобороны РФ ответила на реакцию госдепа; курды продолжают бои в Хаджине

Заседание штабов России и Сирии На этой неделе в Москве состоялось заседание координационных штабов Сирии и России по возвращению беженцев. На мероприятии озвучили, что благодаря работе Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за прошедший год в свои дома вернулись более 300 тысяч мирных жителей. За все время своего существования, ЦПВС поспособствовал возвращению на родину полутора миллионов сирийцев. Кроме этого, за прошедший год вновь заработали около 15 тысяч предприятий, отремонтировали более 4,5 тысяч жилых домов, 1,5 тысяч школ и 250 поликлиник и больниц. Совместными усилиями российских военных и армии САР за прошедший год было освобождено 1411 населенных пунктов на территории провинций Даръа, Эль-Кунейтра и других регионов Сирии. При этом участники заседания выразили обеспокоенность в связи с тяжелой обстановкой в Ракке и лагере «Рукбан», где по вине США по-прежнему сохраняется тяжелая гуманитарная ситуация.

Эрдоган анонсировал оперецию против курдов В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заявил, что Анкара в ближайшие дни начнет антикурдскую операция к востоку от Евфрата. По словам турецкого лидера это поспособствует политическому урегулированию в САР и сделает территорию на востоке Евфрата более пригодной и безопасной для жизни местного населения. В ходе операции турецкие военные планируют зачистить также район Манбиджа на северо-востоке Алеппо. На фоне этих заявлений США объявили о размещении наблюдательных постов на севере Сирии для предотвращения столкновений между турецкими военными и курдскими «Отрядами народной самообороны». Кроме этого, представитель Министерства обороны США Шон РОбертсон, резко осудил планы Турции начать военную операцию. Однако, несмотря на это, во второй половине недели было замечена переброска сил ВС Турции в район границы с Сирией.

Курды продолжают бои в «Хаджинском карсмане» «Демократические силы Сирии» продолжили свою операцию против боевиков «Исламского государства»1 в так называемом Хаджинском кармане на восточном берегу Евфрата. Бои при поддержке авиации коалиции шли в северной части города Хаджин, а также в южной части анклава ИГИЛ1 в районе Аль-БагУз. Как сообщали источники, в ходе кровопролитных столкновений и курды, и боевики «Исламского государства» несли существенные потери. Террористы ИГИЛ периодически переходили к контратакам, атакуя курдские вооруженные формирования с флангов. Тем не менее, как сообщают курдские источники, «Демократическим силам Сирии» в результате массированных бомбардировок коалиции все-таки удалось занять несколько районов на северных окраинах Хаджина, и перейти к боям уже в центральной части города.

Минобороны РФ отреагировал на заявление США по химатаке в Алеппо Минобороны РФ отреагировало на отказ США признавать факт химатаки в АлЕппо, проведенной террористами 24 ноября. Напомним, в прошлую пятницу государственный департамент США выпустил заявление, в котором Соединенные Штаты отрицали факт использование отравляющих веществ боевиками, безосновательно утверждая, что случившееся было якобы инсценировкой правительства Башара Асада и России. Представители Минобороны РФ назвали подобную реакцию американцев попыткой оказать давление на представителей Организации по запрещению химического оружия, отметив, что Россия располагает всеми доказательствами осуществления боевиками химической атаки с использованием боевого хлора против гражданского населения.

Особое мнение Я думаю, что в будущих учебниках по изучению гражданской войны в Сирии химическим атакам, химическим провокациям будет уделено немало страниц. Напомню, что совсем недавно Российская Федерация и Сирия заявили о применении боевиками химического оружия, а до этого заявляли о подготовке подобных провокаций. И вот провокация осуществлена. Реакция Соединенных Штатов, наверное, нас не удивляет. Они заявили, что у них нет оснований полагать, что химоружие было действительно применено, что химическая атака имела место. И вот Российская Федерация делает ответную реакцию на слова Соединенных Штатов Америки. Министерство обороны заявило, что у нас есть неопровержимые доказательства, не только поставок химических материалов, химического оружия в руки боевиков, но и сроки их поставок удивительным образом совпадают с заявлениями Соединенных Штатов Америки, с одной стороны, а с другой — осуществление тех самых атак по городу Алеппо.

1 Организация запрещена на территории РФ.