Трамп рассказал о ходе переговоров с Ким Чен Ыном

Вашингтон, 15 декабря. Президент США Дональд Трамп сообщил о ходе переговоров с Северной Кореей.

Трамп затронул тему переговоров США–КНДР в минувшую пятницу в своем Twitter, отметив, что многие спрашивают его о продвижении переговорного процесса.

Many people have asked how we are doing in our negotiations with North Korea - I always reply by saying we are in no hurry, there is wonderful potential for great economic success for that country....