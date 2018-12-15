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Трамп рассказал о ходе переговоров с Ким Чен Ыном

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Трамп рассказал о ходе переговоров с Ким Чен Ыном

Вашингтон, 15 декабря. Президент США Дональд Трамп сообщил о ходе переговоров с Северной Кореей.

Трамп затронул тему переговоров США–КНДР в минувшую пятницу в своем Twitter, отметив, что многие спрашивают его о продвижении переговорного процесса.

«Отвечаю, что мы не торопимся. Есть замечательный потенциал для великого экономического успеха этой страны. Ким Чен Ын видит это лучше, чем кто бы то ни было. Дела у нас идут отлично!» — сообщил Дональд Трамп.

Напомним, первая в истории встреча Трампа и Ким Чен Ына произошла летом 2018 года в Сингапуре. В рамках переговоров президенты двух стран договорились начать шаги по денуклеаризации КНДР. Как отметил Дональд Трамп, он и его северокорейский коллега Ким Чен Ын «влюбились друг в друга».

Позднее лидер США заявил, что исполнит «все желания» Ким Чен Ына после денуклеаризации Корейского полуострова.

Вместе с тем, как сообщает «Газета.ру», 10 декабря Вашингтон расширил ранее введенные санкции против КНДР, заявив о необходимости продолжения санкционного давления — до тех пор, пока северокорейская сторона не предоставит доказательства полной и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова.

Автор: Виталий Рыжков
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