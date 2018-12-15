Россия внесла в Генассамблею ООН проект резолюции по сохранению ДРСМД

ООН, 15 декабря. Официальный представитель постпредства России при ООН Федор Стржижовский сообщил, что РФ внесла на рассмотрение Генассамблеи организации проект резолюции в поддержку Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По его словам, будущее ДРСМД ставят под угрозу односторонние действия Вашингтона по фактическому запуску процедуры «приостановления» своего участия, не предусмотренной Договором. Поэтому РФ внесла проект резолюции в поддержку сохранения и выполнения ДРСМД на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН. Проект призывает разрешать вопросы, относящиеся к выполнению принятых обязательств, при помощи предусмотренных в Договоре механизмов, а также призывает все стороны выполнять обязательства по данному соглашению.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Вашингтон до сих пор не разъяснил, что именно значит заявление о выходе из ДРСМД. По его словам, Москва также отвергает необоснованные и голословные обвинения США в том, что Россия якобы нарушила Договор по РСМД.