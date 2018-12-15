МИД Австрии отреагировал на решение Косово создать армию

Вена, 15 декабря. Глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала шаги Приштины по созданию регулярной армии «неполезными».

По словам руководителя австрийского внешнеполитического ведомства, создание в одностороннем порядке армии непризнанного Косово негативно скажется на отношениях между Приштиной и Белградом.

«Необходимо избегать односторонних шагов, они негативно сказываются на процессе диалога. Мира не получится добиться путем создания армий», — говорится в заявлении, распространенном от имени Кнайсль министерством иностранных дел Австрии.

Министр добавила, что ожидает от Приштины продолжения диалога со всеми общинами, проживающими в Косово, а также сотрудничества с НАТО и странами ЕС.

Ранее «Газета.ру» сообщала о том, что парламент самопровозглашенного Косово утвердил пакет документов, предусматривающих перевод местных сил безопасности в полноценные вооруженные силы.

Этот шаг Приштины осудили во многих странах мира, среди которых — Россия и Китай. Свою обеспокоенность по данному поводу высказал и генсек ООН Антониу Гуттереш. Сербия, в свою очередь, призвала в срочном порядке созвать внеочередное заседание Совета Безопасности Организации объединенных наций.