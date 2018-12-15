«Страшный позор»: украинка Соколовская высмеяла Порошенко, перевезшего военную помощь НАТО личным самолетом

Киев, 15 декабря. Украинская журналистка Янина Соколовская заявила, что президент Украины Петр Порошенко «страшно опозорился», когда перевез военную помощь НАТО из Брюсселя на личном самолете.

Ранее украинский президент провел переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, а также с другими представителями Европейского союза в Брюсселе. Руководитель Североатлантического альянса заверил Порошенко, что НАТО даст Украине военное оборудование (устройства защищенной радиосвязи для ВСУ), часть которого, о чем стало известно позже, было доставлено в Киев самолетом Порошенко при его возвращении.

Как считает Соколовская, для Киева является позорной ситуация, в которой военная помощь НАТО транспортируется на Украину на одном самолете с президентом. Запад не собирается реально поддерживать Украину военным путем, что наглядно демонстрирует «помощь» альянса, уверена она.

«Мы слышим, что президент, вылетая из Брюсселя, своим самолетом перевозил какие-то комплектующие, которые нам должны были дать. Это же страшный позор! — возмутилась Соколовская в эфире канала «112 Украина», комментируя перевозку военной помощи НАТО Украине самолетом Порошенко. — Вы выдели размер этого президентского самолета? Танки им не перевезешь».

О настоящей помощи, по ее словам, можно будет говорить после того, как США поставят оружие и инструкторов, которых просит Киев, когда база НАТО в Очакове начнет работу в виде патрулирования морского пространства. Пока что «обеспокоенность» НАТО и западных деятелей не является реальной поддержкой Украины, считает журналистка.

«Ситуация ужасающая, все выражают обеспокоенность, но мы в каждый новый год входим без каких-либо перспектив», — резюмировала она.

13 декабря издание «Европейская правда» сообщило, что в самолет Порошенко, возвращавшийся из Брюсселя, погрузили оборудование связи для ВСУ. Как сообщил журналистам представитель НАТО, альянс передал ВСУ устройства закодированной радиосвязи и портативные GPS-трекеры. «Европейская правда» также сообщила, что для транспортировки груза использовался самолет государственной авиакомпании «Украина» — тот, который перевозил Порошенко и украинскую делегацию.