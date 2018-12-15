Стало известно, в каких регионах России новогодний стол обойдется дороже всего

Москва, 15 декабря. Посидеть за новогодним столом, как сообщают эксперты, станет дорогим удовольствием для жителей Якутии, а дешевле всего праздновать Новый год — в Оренбургской области.

Самый дорогой базовый новогодний стол в России обойдется в 447 рублей на человека — именно столько, по данным специалистов производителя онлайн-касс «Эвотор», предстоит заплатить за набор продуктов жителям Якутии. В базовый набор, по версии компании, входят два традиционных салата — «Оливье» и «Сельдь под шубой» (по 150 граммов на человека), два бокала шампанского, по бутерброду с красной рыбой и красной икрой, сырная и колбасная нарезка по полста граммов, а также три мандарина и яблоко.

«Стоимость базового новогоднего стола в Оренбургской области составит 221 рубль на человека, в Якутии — 447 рублей на человека. Это самый дешевый и самый дорогой «новогодние столы» в России», — сообщают в пресс-службе компании.

Наиболее высокие цены на продукты, вполне ожидаемо, сложились в северных регионах страны, среди которых Мурманск, Якутия и Магадан. Недешево обойдется новогодний стол и жителям Приморского края и Вологды. А вот проживающим в Ставрополе, Новосибирске, Омске и Липецке повезло — у них наиболее доступные цены на «новогодние» продукты. В среднем же по России «базовый набор» обойдется в 295 рублей на человека. При этом, для петербуржцев он будет дешевле, чем для москвичей — 313 и 354 рубля соответственно.

За шампанским «Эвотор» рекомендует обращаться в Курганскую область — там одна бутылка игристого стоит в среднем 141 рубль. Жителям Якутстка придется выложить за нее в три раза больше — 431 рубль. Там же продают наиболее дорогой майонез — по цене около 250 рублей за килограмм, тогда как в среднем по стране популярная заправка для салатов обходится в 149 рублей за кило.