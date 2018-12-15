Эксперты объяснили недовольство США ростом влияния РФ и КНР в Африке

Москва, 15 декабря. По мнению специалистов, американцы упорно не хотят расставаться со своим представлением о господстве США в якобы однополярном мире.

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты намерены противостоять России и Китаю, расширяющим свое влияние в Африке. В рамках выступления в Фонде наследия Болтон представил новую стратегию Белого дома на африканском континенте, которую глава США Дональд Трамп утвердил накануне.

В Вашингтоне назвали политику, проводимую РФ и КНР в Африке «хищнической», объявив, что она угрожает финансовой самостоятельности африканских стран и мешает проведению американских военных операций на континенте.

«Хищнические методы, практикуемые Китаем и Россией, тормозят экономический рост в Африке, угрожают независимости африканских государств, чинят препятствия инвестиционным возможностям США, вмешиваются в американские военные операции и создают значительную опасность национальным интересам Соединённых Штатов в сфере безопасности», — утверждает Болтон.

Как сообщает «RT», Китай и в самом деле очень интенсивно развивает связи с африканскими странами, реализуя в регионе целый ряд масштабных инфраструктурных проектов. В сентябре нынешнего года во время «Форума китайско-африканского сотрудничества» председатель КНР Си Цзиньпин пообещал вложить в развитие африканских стран 60 млрд долларов в течение нескольких лет. Параллельно Пекин расширяет свое военное присутствие на континенте.

Что касается России, то фундамент ее взаимоотношений со многими африканскими странами был заложен еще в советские годы, но особенно интенсивно взаимодействие развивается в последнее время. По мнению экспертов, многовекторная работа приносит всем сторонам и политические, и экономические выгоды. Речь идет и об инфраструктурных проектах, и о партнерстве в области энергетики, в том числе атомной, о совместной работе по добыче полезных ископаемых и целому ряду иных направлений.

При этом традиционно РФ готовит кадры для африканских стран как по гражданским, так и по военным специальностям.

Эксперты объяснили недовольство США ростом влияния РФ и КНР в Африке тем, что Соединенные Штаты присутствуют на африканском континенте в намного большем масштабе, чем Россия и Китай, и не хотят упускать влияния. Так, вложения американских компаний в проекты в Африке за один лишь прошлый год оцениваются в 50 млрд долларов, а количество военных баз Соединенных Штатов достигает в африканских странах почти трех с половиной десятков.

«Американцы после распада колониальных империй попытались занять главенствующее положение в Африке, опираясь в том числе на военную поддержку молодых стран. Они хотят эту систему сохранить и продолжают цепляться за военное влияние», — рассказал политолог Юрий Зинин.

По мнению эксперта, Вашингтон будет использовать все средства, чтобы не допустить роста влияния РФ и КНР в Африке, но сделать это Белому дому будет крайне сложно.

Как заявил руководитель Центра исследования российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки Института Африки РАН Евгений Корендясов, более трети экономических связей стран африканского континента приходится на таких партнеров, как России, Китай, Индия и Бразилия и этот процесс будет развиваться и в дальнейшем.