Ракетоносцы Ту-160 вернулись в Россию после выполнения международного визита в Венесуэлу

Москва, 15 декабря. Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ сообщил о возвращении в Россию стратегических ракетоносцев Ту-160 после выполнения международного визита в Венесуэлу.

В военном ведомстве уточнили, что самолеты преодолели более 12 тысяч километров, выполнив дозаправку топливом в воздухе. Ракетоносцы летели в воздушном пространстве над акваториями Атлантического океана, Карибского, Норвежского и Баренцева морей. Их сопровождали норвежские истребители F-16 на отдельных этапах маршрута. Ту-160 вернулись на аэродром базирования в России.

Напомним, что в Венесуэле российские самолеты провели тренировочные полеты над Карибским морем и отработали элементы совместно с самолетами ВВС Венесуэлы.