Москва, 15 декабря. Российский сенатор Алексей Пушков предупреждает, что Порошенко может пойти как на военную эскалацию, так и на «массовую фальсификацию» результатов голосования.

Пушков рассказал о двух сценариях Порошенко по срыву выборов президента на Украине. О первом из них, сообщает сенатор, еще летом предупреждала лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — он заключается в военной эскалации ситуации в стране, что даст Порошенко возможность отменить проведение выборов на неопределенный срок.

Второй вариант для стремительно теряющего политические очки украинского руководителя заключается, как считает Пушков, в «массовой фальсификации» результатов всенародного голосования для «демократической победы в условиях предвоенной лихорадки».

Тимошенко еще в июле предупреждала: Порошенко может пойти на военную эскалацию для отмены выборов. Сегодня возможен как этот, так и другой сценарий:массированная фальсификация для "демократической победы" в условиях предвоенной информационной лихорадки. Он разыгрывает обе партии. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 14 декабря 2018 г.

Впрочем, по мнению сенатора, Порошенко решил не складывать все яйца в одну корзину.

«Он разыгрывает обе партии», — сообщает Пушков.

Напомним, выборы президента пройдут на Украине 31 марта 2019 года. В настоящее время в стране продолжают публиковать предварительные президентские рейтинги. Согласно им, украинцы не готовы отдавать свои голоса в поддержку действующего главы государства Петра Порошенко. В списке Порошенко проигрывает даже шоумену Владимиру Зеленскому.

В данной ситуации президент Порошенко, по мнению экспертов, готов пойти на крайние меры с целью сохранить за собой кресло руководителя страны. Отметим, что проведение выборов может быть перенесено на более поздний срок в том случае, если на Украине будет продлен режим военного положения, введенного в ряде регионов страны после Керченского инцидента.

Как сообщает «Газета.ру», Киев, возможно, готовит эскалацию военного конфликта в Донбассе. По замыслу украинских стратегов, наступление ВСУ в направлении Мариуполя должно поднять катастрофически низкий рейтинг Порошенко перед выборами или вовсе отменить заведомо провальное для нынешней власти голосование.