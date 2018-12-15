Эксперт объяснил активность самолетов НАТО у российских границ

Москва, 15 декабря. Порядка трех тысяч иностранных военных самолетов было обнаружено у границ России с начала 2018 года, о чем рассказали в Воздушно-космических силах Российской Федерации. Также фиксируется рост разведывательной активности НАТО. Как отмечают эксперты, заявления блока об оборонительных целях маневров не соответствуют действительности, сам же альянс пытается получить данные о дислокации подразделений российской армии.

Как сообщил начальник радиотехнических войск ВКС генерал-майор Андрей Кобан, в этом году у границ РФ были обнаружены и сопровождены порядка трех тысяч иностранных военных самолетов. Около миллиона воздушных объектов — свыше 980 тысяч — обнаружили дежурные расчеты ВСК РФ за прошлый год.

Как считает военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко, целей у иностранных разведывательных самолетов много.

«В их задачи входит вскрытие российских систем ПВО, средств связи или, например, мест дислокации российских войск», — объяснил он.

Несомненно, что активность у российских границ в основном наращивает авиация стран — участниц НАТО. Руководитель сектора проблем региональной безопасности Центра военно-политических исследований РИСИ Сергей Ермаков также согласен с тем, что разведывательных вылетов к российским границам растет.