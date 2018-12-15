Минюст США отчитался о многомиллионных тратах на расследование о «российском вмешательстве»

Вашингтон, 15 декабря. Около 8,5 млн долларов потратил офис спецпрокурора США Роберта Мюллера и минюст США на российское расследование за полгода с апреля по сентябрь текущего года. Всего же на это расследование было потрачено около 25 млн долларов, следует из нового опубликованного минюстом отчета.

С апреля по сентябрь содействующие расследованию департаменты минюста США потратили 3,9 млн долларов, непосредственно офис Мюллера потратил около 4,6 млн долларов.

Согласно ранее опубликованным отчетам минюста, с октября по март 2018 года было потрачено 10 млн долларов, с мая по сентябрь — 6,7 млн долларов.

Независимый спецпрокурор Роберт Мюллер ведет расследование вменяемого РФ так называемого вмешательства в американские выборы в 2016 году. Он также занимается расследованием предполагаемых связей президента США Дональда Трампа с Москвой. Их наличие опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. Российская сторона многократно опровергала голословные обвинения в попытках повлиять на выборы в Штатах.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Москва никаким образом не предпринимала попыток повлиять на внутренние дела США. По его словам, расследование «русских связей» в администрации Трампа и обвинения в адрес отечественных спецслужб представляет собой результат подковерной игры в Вашингтоне.