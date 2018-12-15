Цепная реакция: в Израиле вспыхнули протесты «желтых жилетов»

Тель-Авив, 15 декабря. В пятницу в Тель-Авиве прошла протестная акция «желтых жилетов», полиция задержала 10 человек.

Протесты «желтых жилетов» докатились до Израиля — в пятницу в Тель-Авиве прошла массовая демонстрация против «дороговизны жизни», участие в которой приняли несколько сот человек. Как сообщает государственное радио Израиля Kan, некоторые демонстранты нарушали общественный порядок, набрасывались на полицейских и не подчинялись призывам правоохранителей к спокойствию, после чего органы охраны правопорядка задержали около 10 человек.

Напомним, протестные акции «желтых жилетов» начались во Франции пять недель назад. Формальным поводом для них стало планируемое повышение цен на топливо. За прошедший срок требования демонстрантов расширились, как и география протеста — демонстранты в желтых жилетах заявили о себе в Брюсселе, Лондоне, а теперь и в Тель-Авиве.

Как сообщает «Газета.ру», в четверг парламент Франции отклонил предложение выразить вотум недоверия правительству страны из-за продолжающихся протестов «желтых жилетов». В Париже ожидают, что демонстрации продолжатся сегодня и готовятся к худшему варианту развития событий — для охраны порядка планируется привлечь около восьми тысяч полицейских и жандармов.