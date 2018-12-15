Сербия потребовала созвать заседание Совбеза ООН из-за создания армии Косова

Белград, 15 декабря. Президент Сербии Александр Вучич высказал крайнюю степень обеспокоенности созданием регулярной армии в Косово.

Сербия направила в ООН запрос на проведение срочного заседания Совета Безопасности в связи с созданием косово-албанскими властями армии самопровозглашенной республики Косово. В пятницу об этом сообщил президент Сербии Алексадр Вучич, выступая с обращением к гражданам страны.

«Все, что они, и те, кто спонсирует их, сделали, противоречит духу диалога, и даже их внутренним нелегальным правилам, и ставит под угрозу мир и безопасность во всем регионе», — заявил Вучич.

Руководитель Сербии выразил надежду, что «мировые великие силы», признавшие независимость Косово, не лишат «малую Сербию» возможности изложить факты нарушения международного права на Балканах.

Ранее в Москве заявили, что попытки Приштины создать собственные вооруженные силы противоречат достигнутым договоренностям и могут привести к возобновлению военного конфликта в регионе.

«Этот шаг стал грубым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН 1244, направленным на серьезное обострение обстановки на Балканах, чреватым рецидивом вооруженного конфликта в регионе», — говорится в сообщении, распространенном МИД РФ.

Как пишет «Газета.ру», о поддержке Белграда в косовском вопросе заявил также Китай.