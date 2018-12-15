Коалиция США отреагировала на готовность Турции начать операцию против курдов в Сирии

Вашингтон, 15 декабря. В коалиции США по борьбе с ИГ1 отреагировали на заявление Турции о начале военной операции против сирийских курдов, которых она считает террористами. Силы коалиции США продолжат сотрудничество с курдскими вооруженными формированиями и операции на северо-востоке Сирии, о чем говорится в соответствующем заявлении.

«Мы продолжаем наши обычные операции, включая наблюдательные посты в приграничном регионе (на границе Сирии и Турции. – прим. ФАН), для решения проблем безопасности нашего союзника по НАТО Турции, — говорится в заявлении коалиции США. — Мы по-прежнему привержены сотрудничеству с нашими партнерами на местах в целях обеспечения разгрома ИГ».

Ранее американцы развернули наблюдательные пункты на турецко-сирийской границе, несмотря на возражения своего союзника по НАТО Турции. Таким образом они «прикрыли» курдские отряды от возможной атаки со стороны ВС Турции.

Турецкая армия готова начать операцию в сирийском Манбидже (город на севере Сирии, провинция Халеб) против «Отрядов народной самообороны» (YPG), которых Анкара считает пособниками запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана, в случае, если США не выведут их оттуда, о чем заявил в пятницу турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. По словам Эрдогана, вмешательство Анкары позволит защитить пограничные территории Турции, которые подвергаются обстрелам со стороны сирийских курдов, поддерживаемых американцами.

Отметим, что международная коалиция во главе с США присутствует в Сирии с 2014 года незаконно. Ее действия проводятся без согласия и координации с властями САР и резолюции СБ ООН. США также поддерживают оппозиционные силы, включая курдов, под предлогом борьбы с ИГ.

«Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

1 Организация запрещена на территории РФ.