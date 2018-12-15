Названо самое счастливое место в мире

Москва, 15 декабря. Сотрудники социальной сети Instagram обнаружили самое счастливое место на планете, проанализировав поставленные пользователями хештеги, геолокации и смайлики. Соответствующая информация приводится на официальном сайте Instagram.

Диснейленд в Токио стал самой счастливой геолокацией Instagram. Именно под фотографиями из японского Диснейленда пользователи приложения ставили больше всего счастливых смайликов в 2018 году.

Кроме того, фильтр с сердечками на глазах стал самым популярным фильтром для лица, а хештеги #metoo, #timesup и #marchforourlives в уходящем году стали самыми часто используемыми.

Напомним, ранее сообщалось, что в популярном приложении Instagram появилась функция отправки голосовых сообщений.