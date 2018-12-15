Россия и Украина приглашены на переговоры по газу

Брюссель, 15 декабря. Еврокомиссия пригласила Москву и Киев для участия в следующем раунде трехсторонних переговоров по газу, которые состоятся в январе.

«Пригласил Украину и Россию в Брюссель для следующего раунда трехсторонних переговоров по газу на политическом уровне», — написал в своем Twitter вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

Шефчович подчеркнул, что коммерческие организации также будут присутствовать на переговорах и выразил надежду на сохранение «положительного импульса», заданного в июле.

Напомним, предыдущий раунд переговоров по вопросам транзита российского газа в Европу через Украину состоялся летом нынешнего года. Переговоры должны были продолжиться осенью, но этого не произошло.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что Киев и Брюссель выразили надежду на проведение следующего раунда обсуждений газового вопроса в начале 2019 года. Как ожидается, переговорам может предшествовать техническая встреча экспертов ЕС, России и Украины.