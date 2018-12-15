Арабский парламент призвал вернуть Сирию в ЛАГ

Каир, 15 декабря. После перерыва в семь лет, членство Сирийской Арабской Республики в Лиге арабских государств (ЛАГ) должно быть восстановлено, заявили в парламенте.

«Арабский парламент призвал совет ЛАГ, все общеарабские организации начать работу по возвращению Сирии в лоно арабского мира», — говорится в документе, распространенном парламентом.

Напомним, членство Сирии в Лиге арабских государств было приостановлено в 2011 году, после того, как в стране начались вооруженные столкновения между правительственными силами, оппозицией и террористическими группировками. Тогда многие страны арабского мира отозвали из Дамаска своих дипломатов.

В течение семи лет Сирия, которая является одним из основателей ЛАГ, не принимала участие в работе Лиги, тогда как ЛАГ, в свою очередь, не участвовала в переговорах по урегулированию конфликта в Сирийской Арабской Республике.

Ранее представители РФ заявили, что восстановление статуса САР на внешнеполитической арене и, в частности, членство в Лиге арабских государств — вопрос первостепенной важности.

Как подчеркнул начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, восстановление позиций Дамаска в ЛАГ станет сигналом о том, что страна возвращается к мирной жизни. Мизинцев обратился с просьбой к МИД РФ взять вопрос восстановления Сирии в Лиге арабских государств под особый контроль.