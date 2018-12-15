Задержанный командир украинского катера назвал себя военнопленным
Москва, 15 декабря. Задержанный после провокации ВМС Украины капитан катера «Никополь» Богдан Небылица назвал себя военнопленным. Его позицию озвучил адвокат Николай Полозов.
По словам защитника, в отношении задержанных моряков было проведено ряд следственных действий. Кроме того, их ознакомили с процессуальными документами по делу.
«В ходе допроса Богдан Небылица заявил, что является военнопленным», — добавил Полозов.
25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили границы Российской Федерации. Корабли не выполняли законные распоряжения российских властей и опасно маневрировали. Нарушители были задержаны. В их отношении судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Киев планирует и в дальнейшем использовать Керченский пролив для судоходства. Об этом писала Газета.ru.