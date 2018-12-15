Демократы хотят видеть Байдена кандидатом в президенты США — СМИ

Вашингтон, 15 декабря. По результатам опроса, проведенного среди членов Демократической партии, наибольшей их поддержкой среди претендентов на участие в выборах президента США пользуется кандидатура Джона Байдена.

Опрос среди североамериканских демократов проводился с 9 по 9 декабря, в нем приняли участие 463 активиста партии. Как сообщает CNN, погрешность не превышает 5,6% .

Треть респондентов высказались в поддержку Байдена, которому, к слову, пошел уже 77-й год. Впрочем, число его сторонников снизилось примерно на 3% по сравнению с итогами такого же опроса, проведенного в середине осени нынешнего года.

14% опрошенных поддержали бы на президентских выборах Берни Сандерса, позиции которого укрепились по сравнению с октябрем на 1%. Более чем вдвое выросло число сторонников конгрессмена от Техаса Бето О'Рурка, которого поддерживают 9% республиканцев против 4% двумя месяцами ранее.

В нижней части списка с результатами менее чем в 5% находятся Кори Букер, Камала Харрис и экс-госсекретарь США Джон Керри. Аутсайдеры среди возможных участников президентстких выборов — бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар, экс-министр юстиции Эрик Холдер и сенатора от штата Нью-Йорк Кирстен Гиллибранд, которых поддерживают от 1 до 3% респондентов.

Напомним, выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года. Демократическая партия планирует выдвинуть своего кандидата на съезде, который пройдет в июле 2020-го. Республиканцы определятся немногим позднее — их съезд запланирован на конец августа.