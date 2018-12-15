Юнкер объяснил, на чем должны сосредоточиться ЕС и Британия

Брюссель, 15 декабря. Европейский союз и Великобритания должны обсуждать свои будущие отношения. Такое заявление сделал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в ходе пресс-конференции по итогами саммита лидеров ЕС. Мероприятие продлилось с 13 по 14 декабря.

По словам Юнкера, условия «сделки» Брюсселя и Лондона в связи с выходом Британии из ЕС должно пройти согласование на уровне парламентов обеих сторон.

«То, что мы должны обсуждать сейчас — это будущие отношения», — убежден Юнкер.

Накануне Reuters сообщало, что риск выхода Соединенного Королевства из Европейского союза без заключения соответствующего соглашения возрастает. По информации издания, глава правительства Соединенного Королевства Тереза Мэй не может согласовать приемлемые для Лондона условия выхода из наднационального образования. Об этом писала Газета.ru.