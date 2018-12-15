Посол РФ в Австрии заявил об отсутствии доказательств вины российских биатлонистов

Вена, 15 декабря. Представители австрийской прокуратуры не предоставили доказательств вины российских биатлонистов, которых обвиняют в употреблении допинга — об этом сообщают в посольстве РФ в Австрии.

Накануне в Вене прошла встреча доверенного адвоката посольства РФ, представляющего интересы российских биатлонистов, с сотрудниками прокуратуры Австрии.

«В связи с ситуацией вокруг расследования, открытого австрийскими правоохранительными органами в отношении атлетов и специалистов нашей сборной, посол России в Австрии Дмитрий Любинский отмечает, что никаких доказательств вины спортсменов не представлено», — сообщил пресс-секретарь посольства Булат Хайдаров.

Как подчеркнул дипломат, спортсмены не ограничены в передвижении по стране.

Напомним, прокуратура Австрии начала доследственную проверку в отношении российских биатлонистов и их менеджеров в связи с обвинениями в допинговых нарушениях — под подозрением оказались пять спортсменов и пять менеджеров. По версии следствия, российские биатлонисты применяли допинг во время чемпионата мира в 2017 году.

Союз биатлонистов России уже запретил атлетам общаться с австрийскими полицейскими без адвоката. В СБР отметили, что в ответ на действия правоохранителей могут быть поданы встречные иски.