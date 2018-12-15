Пьянство за рулем: названа основная причина задержаний украинцев в Польше

Варшава, 15 декабря. В посольстве Украины в Польше рассказали, по каким причинам чаще всего задерживают подданных Киева в соседней стране.

О том, что вождение в пьяном виде является наиболее распространенной причиной задержания граждан Украины сотрудниками правоохранительных органов в Польше, рассказали в украинском посольстве. Как сообщили дипломаты, такие инциденты составляют примерно половину случаев от общего числа задержаний украинцев на польской территории.

Впрочем, в посольстве затрудняются назвать количество случаев, когда граждане Украины становились виновниками или участниками ДТП — такая статистика попросту отсутствует.

Как пишет «Газета.ру» со ссылкой на официальную статистику украинского МИД, на сегодняшний день в Польше на временной или постоянной основе проживают около двух миллионов выходцев с Украины, а трудовая миграция из страны непрерывно растет с 2014 года — ежегодно на заработки за границу выезжают около девяти миллионов человек.