Путин проведет большую пресс-конференцию в Центре международной торговли

Москва, 15 декабря. Ежегодная большая пресс-конференция президента Российской Федерации Владимира Путина состоится в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве.

Следует отметить, что первая пресс-конференция Путина в таком формате прошла еще в 2001 году. Наиболее продолжительным мероприятие оказалось десять лет назад. В 2008 году глава России ответил на 10 вопросов за 4 часа 40 минут.

На пресс-конференцию в ЦМТ аккредитовано 1702 представителя СМИ. На протяжении нескольких последних лет мероприятие неизменно принимает ЦМТ. Организаторы просят журналистов не готовить плакаты, размер которых превышает формат А3.

Накануне президент России Владимир Путин рассказал о том, какие отразила науки он считает приоритетными для страны. Российский лидер отметил, что больше всего его захватывает развитие искусственного интеллекта. Об этом писала Газета.ru.