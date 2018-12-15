Хакеры Anonymous обнародовали новые данные по Integrity Initiative

Москва, 15 декабря. Серия документов о финансирующем проект Integrity Initiative «Институте государственного правления» была опубликована хакерами из международной группы Anonymous на сайте cyberguerrilla.org. Они также разметили информацию о его руководстве.

Авторы новой публикации отмечают, что программа института не обновлялась с 2017 года, отсутствует информация о его сотрудниках, а также контактные данные учреждения. Эти публикации делаются в автоматическом режиме, о чем свидетельствует программный код онлайн-публикаций.

Хакеры предупредили, что будут внимательно следить за ходом расследования деятельности проекта Integrity Initiative и курирующего его «Института государственности».

Документы о деятельности проекта «Института государственного управления» Integrity Initiative, который Великобритания, по их предположению, могла использовать для вмешательства во внутренние дела европейских стран и для информационной войны в отношении Российской Федерации, были опубликованы впервые хакерами в ноябре.