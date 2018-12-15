ЕС назвал условия для сотрудничества с Белоруссией

Брюссель, 15 декабря. Европейский союз готов сотрудничать с Белоруссией, однако ожидает прогресса в обеспечении прав и свобод человека, а также реформы избирательного законодательства. Об этом сообщает представительство организации в Минске.

В ЕС подчеркнули, что выступают за демократическое развитие и процветание Белоруссии.

«ЕС ожидает, что Беларусь полностью реализует свой национальный план по правам человека и улучшит ситуацию в области свобод СМИ и собраний», — добавили в представительстве.

Ранее стало известно, что Европейский Союз окончательно отказался от дальнейших переговоров по выходу из организации Соединенного Королевства. Об этом писала Газета.ru.

В феврале 2018 года сообщалось, что ЕС продлил санкции против Белоруссии. Ограничительные меры против Минска продлятся как минимум до февраля 2019 года.