«Доказательство существования НЛО» увидели в небе над Нью-Йорком

Москва, 15 декабря. Над Нью-Йорком на сверхзвуковой скорости пролетел дискообразный объект. Он попал на видео, которое было опубликовано в Сети. Как пишет Express, многие пользователи Интернета назвали его «доказательством существования НЛО».

При замедленном воспроизведении видео можно заметить, что у объекта отсутствуют крылья, а его расцветка – темная. Этот факт отбрасывают версию о том, что объект является пассажирским самолетом.

По мнению известного уфолога Скотта Уоринга, соответствующая видеозапись является доказательством существования инопланетян в штате Нью-Йорк. Специалист также исключил возможность того, что это насекомое, птица или дрон, поскольку объект пролетал за облаком.