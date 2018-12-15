Армения отказалась от «Что? Где? Когда?» на русском языке

Ереван, 15 декабря. Армянское телевидение отказалось от передачи «Что? Где? Когда?» на русском языке. Об этом сообщил глава министерства науки и образования Араик Арутюнян на своей странице в социальной сети Facebook.

Он отметил, интеллектуальное шоу отныне будет выходить на армянском. Таким образом, в Армении прекратит свою работу последний телевизионный проект на русском языке.

«С нового сезона проект будет выходить в эфир исключительно на армянском языке. Правительство выделит на программу 17 млн драмов (около $35 тыс.)», — сказал политик.

Он добавил, что неоднократно критиковал создателей передачи за выбор русского языка в качестве основного. Арутюнян отметил, что передача «Что? Где? Когда?» полюбилась его соотечественникам.

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