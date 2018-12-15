Рекорд по дизлайкам: YouTube определил самое непопулярное видео

Москва, 15 декабря. Ролик YouTube Rewind 2018 стало рекордсменом по количеству дизлайков за всю историю хостинга. Символ в виде опущенного вниз пальца под записью выбрали 11 миллионов пользователей. Общее количество просмотров превысило отметку 129 миллионов. При этом два миллиона людей оценили запись положительно.

Согласно замыслу создателей, ролик YouTube Rewind 2018 был призван отразить наиболее значимые события уходящего года. Однако пользователи Сети активно критиковали подборку. В частности, нарекания вызвало отсутствие игрового стримера PewDiePie, Логан Пол, T-Series и других значимых символов года.

К настоящему моменту спорное видео удалено.

Накануне издание Forbes определило самых популярных блогеров видеохостинга Youtube. В числе лидеров оказался семилетний Райан и его родители. Об этом писала Газета.ru.