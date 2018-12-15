Археологи установили, что скрывается под «замком Дракулы»

Москва, 15 декабря. Фундамент знаменитого замка Корвинов в Трансильвании, где был заточен Влад Цепеш, просветили радаром археологи. Как информирует онлайн-издание Live Science, специалистам удалось обнаружить следы нескольких помещений.

Изабель Моррис из Принстонского университета (США) сообщила, что ни одной пыточной комнаты Дракулы найдено не было, однако археологи наткнулись на следы здания, которое было построено в XVII веке. Вероятно, оно исполняло административные функции, считает Моррис.

По ее словам, также были обнаружены каменные «подпорки», поддерживающие замок.

Самый известный вампир Граф Дракула своим существованием обязан князю Владу Цепешу из Трансильвании, который во второй половине 15 века правил Валахией. Для него была характерна невероятная для тех лет жестокость, склонность к пыткам, казням плененных врагов и неугодных бояр.

Современные историки и многие летописцы считают, что из-за подобных черт характера он приобрел два прозвища — Цепеш – «кол», и Дракула, что на одном из диалектов румынско-молдавского языка означает «дьявол».