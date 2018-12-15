Американцев на Украине призвали избегать массовых акций возле храмов

Киев, 14 декабря. Посольство Соединенных Штатов призвало американцев воздержаться от массовых собраний у зданий храмов на Украине. Об этом сообщает агентство УНИАН.

Заявление дипломатического учреждения связано с предстоящим «объединительным собором», который пройдет в Киеве по инициативе президента Петра Порошенко и при поддержке Константинополя и США.

«В субботу, 15 декабря, состоится голосование, связанное с автокефалией для украинской православной церкви, в Соборе Святой Софии в Киеве (ул. Владимирская, 24). В этом районе ожидается огромная толпа людей. Масса людей и протесты также ожидаются возле других религиозных мест по всей стране», — заявили в посольстве.

Следует отметить, что каноническая православная церковь не примет участия в соборе. В УПЦ МП заявили, что участие в этом незаконном мероприятии не благословляется. Наибольшее представительство на соборе получила раскольническая церковь Киевского патриархата.

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