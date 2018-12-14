«Народ выйдет на улицу»: Додон рассказал о последствиях своего отстранения

Кишинев, 1 декабря. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что попытка его отстранения может привести к массовым протестам в стране. Соответствующее заявление он сделал в эфире молдавского телевидения.

По словам Додона, терпение народа может попросту лопнуть. Он выразил убеждение, что граждане Молдавии готовы отстаивать необходимость сохранения института президента.

«Если после парламентских выборов через Конституционный суд или иным путем попытаются посягнуть на институт президентства, то народ выйдет на улицу. Больше мы терпеть не будем, Рубикон пройден», — цитирует молдавского лидера Газета.ru.

Ранее Игорь Додон заявил, что разрушить братские связи России и Молдавии никто не сможет. Он подчеркнул, что духовные и культурные связи между Москвой и Кишиневом развивались на протяжении многих веков.