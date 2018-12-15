«Сатанинское сборище»: украинский архиепископ отказался участвовать в «объединительном соборе»

Киев, 15 декабря. Настоятель Свято-Вознесенского мужского монастыря в Черновицкой области архиепископ Лонгин (Жар) считает, что «объединительный собор» — это сатанинское сборище. Об этом он сообщил в письме, направленному константинопольскому патриарху Варфоломею.

«Если вы называете себя матерью всех церквей, то почему вы отдали на поругание наши православные святыни, на растерзание истинную православную церковь…» — указано в письме, текст которого цитирует издание СТРАНА.ua.

Архиепископ назвал мероприятие «сатанинским сборищем», в связи с чем вернул патриарху приглашение на «объединительный собор», проведение которого запланировано на воскресенье, 15 декабря.

Отметим, что собор должен избрать предстоятеля новой структуры, «единой церкви» на Украине, и принять ее устав, проект которого уже подготовлен в Константинополе. Мероприятие инициировано константинопольским патриархом Варфоломеем и украинским президентом Петром Порошенко.