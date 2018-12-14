На Украине анонсировали рост цен на железнодорожные поездки

Киев, 14 декабря. Стоимость билетов на железнодорожные билеты на Украине вырастет два раза на протяжении 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці» (рус. — Украинские железные дороги»).

Пресс-служба организации уточнила, что повышение цен пройдет в два этапа.

«В 2019 году предполагается индексация тарифов на перевозку пассажиров в пределах Украины с 1 апреля на 12% и с 1 октября на 12%, в среднем за год повышение тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении составит 12,4%», — указано в финансовом плане «Украинских железных дорог».

Также сообщается, что с 1 апреля вырастут цены на пассажирские перевозки, багаж и грузобагаж. Для поездов международного сообщения цена в среднем вырастет на 13–21%.

Ранее министерство инфраструктуры Украины выдвинуло предложение прекратить железнодорожное сообщение с Россией. По словам главы ведомства Владимира Омеляна, соответствующее предложение уже подано на рассмотрение кабинета министров Украины. Однако окончательное решение еще не принято. Об этом писала Газета.ru.

Между тем, поезда в Москву и Санкт-Петербург остаются наиболее рентабельными для украинских железных дорог. В министерстве инфраструктуры Украины надеются компенсировать потери за счет популярных маршрутов внутреннего сообщения.

Также сообщалось, что знаток Анатолий Вассерман преподал Омеляну урок истории. По мнению Вассермана, украинский политик вынужден врать. Комментарий Вассермана послужил ответом на заявление Омеляна о «четырех веках российской оккупации».