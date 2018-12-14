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Кокорина и Мамаева могут освободить после экспертизы — адвокат

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Кокорина и Мамаева могут освободить после экспертизы — адвокат

Москва, 14 декабря. Адвокат Татьяна Стукалова заявила, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев могут быть выпущены на свободу по результатам экспертизы. Соответствующую запись юрист опубликовала в социальной сети Instagram.

Она уточнила, что не может разглашать подробности заключения. В тоже время, по ее мнению, данные исследования могут послужить основанием для освобождения обоих подсудимых.

«Результаты этих заключений указывают на необходимость немедленного освобождения из-под стражи братьев Кокориных и других обвиняемых по этому делу», — сказала защитник.

Накануне стало известно, что нападающему питерского «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2019 года. Об этом сообщала Газета.ru.

Автор: Сергей Свазовский
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