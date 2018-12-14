В НОМ рассказали, как проходит подготовка к выборам в Приморье

Москва, 14 декабря. Сопредседатель движения «Россия выбирает», федеральный координатор Национального общественного мониторинга (НОМ) Елена Бабченкова сообщила, что в ходе подготовки к выборам и досрочного голосования в Приморском крае НОМ не зафиксировал серьезных нарушений. По ее словам, в ходе подготовки было лишь несколько жалоб.

«На текущий момент к нам поступило несколько сообщений о возможных нарушениях, которые мы рассматриваем, но на данный момент ничего серьезного, никаких серьезных инцидентов не произошло», — сказала она в интервью журналистам.

Как сообщила Бабченко, в воскресенье за выборами будут наблюдать «Россия выбирает» и НОМ. Будет задействована мобильная группа в Приморье и ситуационный центр в Москве, передает РИА Новости.

В повторных выборах, которые будут проходить 16 декабря, принимают участие депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Андрейченко, Алексей Тимченко от Партии роста, самовыдвиженец, врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, Роза Чемерис от партии «За женщин России».