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Сирия: свыше 17 тысяч человек попали под действие амнистии Асада для уклонистов

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Сирия: свыше 17 тысяч человек попали под действие амнистии Асада для уклонистов

Москва, 14 декабря. На территории Сирии продолжает действовать амнистия для лиц, уклонившихся от прохождения военной службы, включая беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергей Соломатин.

По состоянию на 13 декабря было амнистировано 17 тысяч 17 человек в рамках реализации указа президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада.

Напомним, ранее начальник управления военной юстиции Сирийской Арабской Республики Мухаммед Ганджу Хасан заявил, что более 16,5 тысячи сирийских военнослужащих, незаконно покинувших свои воинские части во время военных действий, получили амнистию.

Автор: Алексей Громов
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