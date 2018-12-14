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Люди в масках ворвались в Институт сердца в Киеве, медиков не выпускают из здания

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Люди в масках ворвались в Институт сердца в Киеве, медиков не выпускают из здания

Киев, 14 декабря. Группа неизвестных в масках ворвалась в здание Института сердца в Киеве на Украине. Злоумышленники заблокировали медиков и не выпускают их из здания. Об этом сообщил член-корреспондент Академии медицинских наук Украины, профессор Борис Тодуров.

По его словам, молодые люди вторглись во время собрания коллектива. Они угрожали медикам и выдвинули им ряд требований. Тодуров рассказал, что вызвал полицию. Однако и захватчики получили подкрепление. Покинуть здание профессору и его коллегам не удалось.

«Говорят, что я домой не доеду, что я сепаратист, и так далее. Я им объясняю, что я нахожусь на работе, что я при исполнении своих служебных обязанностей», — сказал Тодуров.

Он добавил, что в больнице находится около 200 тяжело больных людей.

Ранее сообщалось, что радикалы угрожают захватить Киево-Печерскую Лавру. Боксер Александр Усик пообещал стать на защиту монахов. Об этом писала Газета.ru.

Автор: Сергей Свазовский
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