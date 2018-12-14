Сильные морозы надвигаются на Москву

Москва, 14 декабря. Сильные морозы придут в Москву уже на выходных. Об этом сообщил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. Он отметил, что холодная погода продержится в столице России как минимум на протяжении недели.

Ожидается, что температура опустится ниже нормы. Холодный воздух придет в Москву с северо-востока. При этом ветер сильного ветра не будет.

«В Москву в выходные дни с северо-востока придёт холодный воздух. В столице установятся сильные морозы, а уже к понедельнику, 17 декабря, ночью ожидается до -18 °С.», — уточнил Цыганков.

Он добавил, что в Сибири, напротив, установится аномально теплая погода, передает RT.

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